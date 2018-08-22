Во ФСИН рассказали о состоянии осужденного за оправдание терроризма имама

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Врачи оценивают состояние имама московской мечети "Ярдам" Махмуда Велитова, осужденного за публичное оправдание терроризма, как стабильно удовлетворительное, он получает все необходимое лечение, заявили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Астраханской области.

Между тем адвокат Велитова Дагир Хасавов рассказал РИА Новости, что здоровье его подзащитного ухудшилось из-за того, что он, по утверждению защиты, не получает необходимого лечения в колонии, поскольку "врач в отпуске". По его словам, Велитов "изменился до неузнаваемости".

"В настоящее время состояние здоровья осужденного Велитова медицинскими работниками расценивается как удовлетворительное, стабильное, он находится под наблюдением медицинского персонала учреждения. Случаев неоказания медицинской помощи за период отбывания наказания допущено не было", — говорится в сообщении пресс-службы УФСИН.

По словам адвоката Хасавова, он встречался с сотрудником прокуратуры, который пообещал разобраться в ситуации. Европейский суд по правам человека уже принял к рассмотрению (коммуницировал) жалобу по делу Велитова, заявил защитник.

В апреле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил имама к трем годам колонии по обвинению в публичном оправдании терроризма, впоследствии Верховный суд России подтвердил приговор.

Как установил суд, в сентябре 2013 года Велитов произнес в одной из мечетей Москвы речь, "оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*". Согласно заключению экспертизы, в этой речи содержится "совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания террористической деятельности".

По версии защиты, в молитве о прощении грехов нет оправдания терроризма, а имама попросили прочесть молитву об убитом, не сообщив, что он был членом запрещенной организации. Подсудимый себя виновным не считает.

*Террористическая организация, запрещенная в России.