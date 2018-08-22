Суд в Москве оставил в СИЗО фигуранта дела о подкупе офицеров СК

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в среду продлил до конца ноября арест экс-главы управления СК РФ по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко по делу о взятке от людей "вора в законе" Шакро Молодого, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"Постановлением судьи Сергея Рябцева в отношении обвиняемого Крамаренко срок содержания под стражей продлен на три месяца, то есть до 26 ноября 2018 года. Слушание ходатайства проходило в закрытом судебном заседании", — сказала она.

Крамаренко, уволившийся после возбуждения дела о получении высокопоставленными сотрудниками СК РФ взятки от бандитов, изначально избежал ареста и устроился на работу в "Роснефть". Однако в декабре прошлого года Лефортовский суд Москвы в рамках другого эпизода о взятке от людей из окружения Шакро санкционировал арест экс-следователя. В "Роснефти" он, по данным защиты, больше не работает.

По версии следствия, Крамаренко вместе с бывшим начальником управления собственной безопасности СК РФ Михаилом Максименко, первым заместителем начальника главка СК по Москве Денисом Никандровым и другими получил взятку от людей из окружения Калашова за смягчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянец).

По данным источника РИА Новости, сумма взятки каждого из фигурантов цепочки составила 200 тысяч долларов. Крамаренко после ареста был допрошен в Мосгорсуде на процессе по делу полковника Максименко.

Впоследствии Максименко был приговорен к 13 годам колонии, Никандров – к 5,5 годам.