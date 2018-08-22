Защита Захарченко заявила отвод судье по делу о конфискации имущества

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Защитники полковника Дмитрия Захарченко заявили отвод судье Елене Кузнецовой по иску о пересмотре решения о конфискации у его семьи 9 миллиардов рублей и квартир в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Заявляю отвод судье и секретарю", — сказал адвокат экс-полицейского Александр Горбатенко.

В заявлении Захарченко в суд, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что изъятые в ходе обыска деньги на момент рассмотрения иска Генпрокуратуры уже не являлись вещественным доказательством по уголовному делу о взятках, на которое ссылалось надзорное ведомство в качестве обоснования исковых требований о конфискации. Он просит вынести определение о пересмотре принятых по делу судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.

В прошлом декабре Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства более 10 квартир и около 9 миллиардов рублей. В конце марта Мосгорсуд это решение утвердил, и оно вступило в законную силу. Деньги уже обращены в доход государства.

Адвокат Захарченко Александр Горбатенко пояснил РИА Новости, что в своем иске Генпрокуратура в качестве основании для обращения имущества в пользу государства ссылалась на уголовное дело полковника, но, по его словам, скрыла, что изъятые деньги больше не являются вещдоком.

Эта информация подтверждается в постановлении следствия, копия которого есть в распоряжении агентства. В документе, в частности, указано: "Отменить постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств слитка из металла желтого цвета с оттиском "Россия 500г золото 999,9" и наличных денежных средств". Подлинность документа РИА Новости подтвердила защита полковника.

Комментариями Генпрокуратуры агентство пока не располагает.