Саратовский прокурор вслед за отцом признался в совершении того же ДТП

САРАТОВ, 22 авг — РИА Новости. После ДТП с участием автомобиля сотрудника прокуратуры Саратовской области отец владельца машины признался в совершении аварии, но после отказался от своих показаний, и с повинной к следователям явился сам сотрудник прокуратуры, сообщил в среду СК РФ на своем официальном канале в мессенджере "ТамТам".

Ранее в прокуратуре области сообщили РИА Новости, в ночь на 18 августа в поселке Затон в Саратове столкнулись автомобиль Audi, зарегистрированный на работника прокуратуры региона, и мотоцикл Kawasaki, в результате ДТП водитель мотоцикла с серьезными травмами госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". В СУСК ранее заявили, что устанавливается водитель, находившийся в момент ДТП за рулем Audi.

"Отец собственника транспортного средства, первоначально заявивший, что в ту ночь он управлял автомобилем, от своих показаний отказался. Затем явку с повинной написал владелец автомашины. Кроме того, в СМИ и соцсетях выдвигаются версии о женщине, возможно находившейся за рулем Audi", — говорится в сообщении.

В СК отметили, что следователи тщательно проверяют все показания и анализируют видеозаписи с камер наблюдения. "Назначены автотехническая, генетическая и иные судебные экспертизы", — уточняется в сообщении.

Ранее телеканал "Рен ТВ" со ссылкой на очевидцев сообщил, что за рулем Audi могла находиться судья арбитражного суда Саратовской области Марина Медникова. Саратовское ИА "Взгляд-инфо" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что владельцем Audi является сын судьи Медниковой, и привело слова Медниковой о том, что ее за рулем автомобиля в момент ДТП не было.