В Саратове ищут педофила, надругавшегося над двумя детьми

САРАТОВ, 22 авг — РИА Новости. Следователи в Саратове разыскивают мужчину, который во вторник под угрозой насилия завел двоих детей в заброшенный дом и надругался над ними, после чего потерпевшим удалось сбежать, сообщило в среду региональное СУСК.

По версии следствия, во вторник днем неизвестный мужчина, на вид которому около 40 лет, под надуманным предлогом, угрожая применением насилия, завел 12-летнего мальчика и 11-летнюю девочку в нежилой дом на улице Вологодской, где совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера. После этого детям удалось сбежать, хотя злоумышленник пытался их догнать.

"Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и места его нахождения, а также всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз", — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что момент преследования детей мужчиной могли видеть местные жители, в связи с чем призвало откликнуться возможных очевидцев и водителей автомобилей, на записях видеорегистраторов которых мог быть запечатлен преступник.

Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Фигуранту дела грозит до 20 лет лишения свободы.