СК завел дело после ранения младенца на Сахалине

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после ранения 11-месячной девочки в Сахалинской области, сообщает СУСК по региону.

"Сегодня следственными органами Следственного комитета РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту госпитализации в тяжелом состоянии 11-месячной девочки", — говорится в сообщении. Уголовное дело заведено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка".

Согласно сообщению, 22 августа в 7.30 в следственный отдел города Оха СУСК РФ по Сахалинской области сообщили о том, что в реанимационное отделение Охинской центральной районной больницы поступила 11-месячная девочка с ножевыми ранениями. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Как сообщал мэр Охинского района Сергей Гусев, девочку самолетом доставят из Охи в Южно-Сахалинск.

Отмечается, что в настоящее время следствием проводятся неотложные следственные действия, направленные на детальное установление объективной картины произошедшей трагедии: допрашиваются родственники малолетней девочки, проводится осмотр жилого помещения, откуда был доставлен ребенок, изучается документация, интересующая следствие, также будет проверена своевременность, качество и адекватность оказания медицинской помощи ребенку.

Устанавливается лицо, причастное к совершению преступления, и решается вопрос о привлечении виновного к уголовной ответственности.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Сахалинской области Любовь Устиновская сообщила РИА Новости, что доложила о происшествии российскому детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Как уточняло издание Sakhalin.info со ссылкой на местного жителя, ребенка поранил 5-летний старший брат. Официальным подтверждением данной информации РИА Новости не располагает.