В Москве пострадали три человека при столкновении четырех машин

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении четырех автомашин на северо-востоке Москвы, один пострадавший доставлен в больницу медицинским вертолетом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Столкновение четырех автомобилей произошло в проезде Серебрякова. Предварительно, в ДТП участвовали машины Man, Газель, Mercedes и Chevrolet", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что один из трех пострадавших был доставлен в институт имени Склифосовского санитарным вертолетом. В свою очередь пресс-служба ЦОДД сообщила в своем микроблоге Twitter, что проезд в месте ДТП возможен по одной полосе в каждую сторону.

"Движение сильно затруднено. Объезжайте!" – сообщает ЦОДД.

Как уточнил РИА Новости представитель пресс-службы Московского авиационного центра, санитарный вертолёт МАЦ вылетал на пересечение улиц Серебрякова и Сельскохозяйственной, где произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. "С места аварии экипаж вертолёта эвакуировал одного пострадавшего в специализированное лечебное учреждение Москвы. В полёте его сопровождала медицинская бригада", — сказал собеседник агентства.