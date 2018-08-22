В Ленобласти восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение в Ленинградской области, ранее прерванное из-за непогоды, сообщает Минэнерго РФ.

Во вторник Минэнерго сообщало, что около 13 тысяч человек в Ленинградской области остались без света из-за сильного ветра и дождя. Отключение произошло в 10.00 мск. К аварийно-восстановительным работам было привлечено 120 бригад в составе 560 человек и 170 единиц специальной техники.

"В 19.55 (21 августа — ред.) аварийно-восстановительные работы завершены и потребителям подано напряжение", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.