Шторм загнал четырех москвичей на остров в Онежском озере

Рыбаки рыбачат на Онежском озере в Республике Карелия. архивное фото

Рыбаки рыбачат на Онежском озере в Республике Карелия. архивное фото

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 авг – РИА Новости. Спасатели доставили в Петрозаводск четырех московских туристов, застрявших на острове в Онежском озере в Карелии из-за шторма, сообщили РИА Новости в карельской поисково-спасательной службе в среду.

"Четверо туристов из Москвы вышли на надувной лодке в Онежское озеро во вторник. Из-за шторма им пришлось пристать к Мат-острову (группа Ивановских островов)", — рассказал собеседник агентства.

Утром в среду у туристов закончились припасы, и они позвонили спасателям. К москвичам приехали сотрудники поисково-спасательной службы Карелии и доставили всех четверых в Петрозаводск.

"Состояние у всех удовлетворительное, немного промокли", — добавили в спасательной службе.