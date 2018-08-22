СК начал проверку после массового отравления строителей в Москве

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Проводится доследственная проверка по опубликованной в СМИ информации о массовом отравлении рабочих в центре Москвы, сообщает СК РФ.

"Следственными органами Главного следственного управления следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации об отравлении рабочих на строительной площадке в центре столицы", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 20 августа 2018 года рабочие со строительной площадки, расположенной в центре Москвы, обратились за медицинской помощью из-за пищевого отравления. Впоследствии они были госпитализированы в инфекционные стационары в состоянии средней тяжести.

Отмечается, что завтраки, обеды и ужины для строителей организовывались в раздаточной столовой строительного объекта.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также точного количества пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.