В Дагестане главу района подозревают в мошенничестве на 74 миллиона рублей

МАХАЧКАЛА, 22 авг — РИА Новости. Глава Левашинского района в Дагестане, главный бухгалтер, бухгалтер и кассир администрации района подозреваются в мошенничестве на 74 миллиона рублей, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Следственного управления СК по республике Егор Балашов.

По версии следствия, чиновники в 2013 и в 2016 годах представили в региональное отделение Фонда социального страхования ложные сведения в ежеквартальных отчетах на несуществующих людей, которые якобы являлись работниками муниципальных учреждений района. На основании подложных отчетных данных Фондом социального страхования перечислялись денежные средства, которые фигуранты дела по поддельным платежным документам получали из кассы администрации района.

"Именно по такой схеме они смогли незаконно получить денежные средства на общую сумму более 74 миллионов рублей, чем причинили значительный материальный ущерб Фонду социального страхования. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", — рассказал собеседник агентства.

Расследование уголовного дела продолжается, отметил он.