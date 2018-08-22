Охранники фабрики на Урале не угрожали подростку, заявили в компании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг — РИА Новости. Руководство компании "Равис" (основной владелец Среднеуральской птицефабрики) заявило, что охранники предприятия не совершали противоправных действий по отношению к подростку, задержанному за распространение листовок.

Ранее СУСК по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту противоправных действий сотрудников ЧОП на территории Среднеуральской птицефабрики, которые задержали на парковке 16-летнего школьника, распространявшего листовки с призывом к сотрудникам предприятия обратить внимание на действия руководства, которое не строит очистные сооружения. Уголовное дело возбуждено по статьям "Незаконное лишение свободы в отношении заведомого несовершеннолетнего" и "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

Как пояснила пресс-служба компании "Равис", в день инцидента охранники предприятия заметили на территории двух женщин и двух подростков, которые "совершали подозрительные действия с деталями автомобилей". "Начальником караула было произведено задержание одного лица, присутствовавшего на охраняемой территории птицефабрики. Была установлена его личность", — говорится в сообщении компании.

"Отметим, что ни при задержании, ни при опросе угроз и насилия в отношении несовершеннолетнего сотрудниками охранного предприятия ООО ЧОО "Азимут-Ек" совершено не было", — добавляется в сообщении.