По делу о трагедии на Сямозере предъявили иски почти на 432,5 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 авг — РИА Новости. Потерпевшие и их представители заявили ходатайства о взыскании 432,5 млн рублей с нескольких подсудимых по делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году, сообщил в среду судья Александр Смирнов.

Трагедия на Сямозере в Карелии произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей. Лагерь "Парк-отель "Сямозеро" был закрыт.

"От 20 потерпевших и их представителей поступили ходатайства о привлечении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в качестве гражданского ответчика. Содержится просьба к суду о взыскании с Виноградова в пользу 17 потерпевших по 5 млн рублей, с Решетовой — по 10 млн рублей. И также от троих законных представителей потерпевших, ребят, которые живы, 500 тысяч взыскать с Виноградова, по 1 млн рублей — с Решетовой. И с федеральной службы, соответственно — 17 потерпевших по 10 млн рублей, и (в пользу) трех законных представителей по 1 млн рублей", — сказал Смирнов.

Он отметил, что в суде имеются еще три иска, по которым не было отзывов.

"Наверное, подразумевается, что изменились исковые требования к части гражданских ответчиков", — сказал судья.

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в апреле 2018 года. Следствие предъявило обвинения по части 3 статьи 238 и статье 125 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оставление в опасности") директору ООО "Парк-Отель "Сямозеро" Елене Решетовой, ее заместителю, начальнику лагеря Вадиму Виноградову, инструкторам Павлу Ильину и Валерию Круподерщикову. Врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович и экс-глава данного ведомства Анатолий Коваленко обвиняются по части 3 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц").