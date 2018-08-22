Дальнобойщик из Дагестана получил срок "похищение" самого себя

ВОЛГОГРАД, 22 авг — РИА Новости. Дальнобойщик из Дагестана соврал волгоградским полицейским, что его похитили, пытали и украли груз, за ложный донос и присвоение чужого имущество дагестанца осудили на два года и семь месяцев, сообщает прокуратура Волгоградской области.

По информации ведомства, 33-летний дальнобойщик из Дагестана вез из Ставропольского края бытовую химию и парфюмерию в Саратовскую и Самарскую области. По дороге он остановился в селе Цаца Волгоградской области и отдал груз на сумму 4 миллиона рублей своему знакомому, чтобы погасить долг.

"В дальнейшем, 2 апреля 2018 года Гитинов сообщил в правоохранительные органы о том, что грузовик с товаром был якобы похищен неизвестными лицами, а его самого несколько дней держали в подвале и пытали. Вместе с тем в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению Гитинова, данная версия была полностью опровергнута", — говорится в сообщении прокуратуры Волгоградской области.

В ходе суда дальнобойщик признал свою вину и был приговорен к двум годам и семи месяцам лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.