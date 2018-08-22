В Ингушетии полицейского оштрафовали за ложный донос о преступлении

НАЛЬЧИК, 22 авг — РИА Новости. Сунженский районный суд в Ингушетии приговорил к штрафу сотрудника полиции, сообщившего о вооруженном нападении на него, которого на самом деле не было, полицейский ранил себя сам, сообщает региональная прокуратура.

Ранее МВД по Ингушетии сообщало, что 23 апреля текущего года в Сунженскую районную больницу с огнестрельным ранением обратился сотрудник полиции, сообщивший, что его ранили трое неизвестных на автодороге между селениями Алхасты и Нестеровское, которые скрылись с места происшествия.

В ходе проведения проверки было установлено, что полицейский, находясь в селении Нестеровское, вступил в конфликт с двумя местными жителями. При этом он в результате неосторожного обращения с оружием причинил себе ранение из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами.

"В ходе предварительного расследования было установлено, что нападения не было. Подсудимый вину свою признал, в содеянном раскаялся. Приговором суда он признан виновным в совершении заведомо ложного доноса о преступлении и ему назначено наказания в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей", — говорится в сообщении.