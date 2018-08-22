Избитого в ярославской колонии Макарова выпустили из ШИЗО

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Заключенный Евгений Макаров, ставший известным после видео с его жестоким избиением в ярославской колонии, выпущен из штрафного изолятора (ШИЗО), сообщила РИА Новости в среду адвокат Ирина Бирюкова.Facebook. Юристы фонда представляют интересы Макарова. По их данным, заключенного наказали за отказ мыть унитаз. Управление ФСИН по Ярославской области заявило, что заключенный Евгений Макаров помещен за отказ поддерживать чистоту в камере и несоблюдение внутреннего распорядка колонии.
"Макаров был точно выпущен 16 августа. Не посадили ли его опять, пока нет информации", — рассказала Бирюкова.
Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.