Избитого в ярославской колонии Макарова выпустили из ШИЗО

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Заключенный Евгений Макаров, ставший известным после видео с его жестоким избиением в ярославской колонии, выпущен из штрафного изолятора (ШИЗО), сообщила РИА Новости в среду адвокат Ирина Бирюкова.

Информация, что Макаров помещен в ШИЗО, появилась 7 августа на странице фонда "Общественный вердикт" в соцсети Facebook . Юристы фонда представляют интересы Макарова. По их данным, заключенного наказали за отказ мыть унитаз. Управление ФСИН по Ярославской области заявило, что заключенный Евгений Макаров помещен за отказ поддерживать чистоту в камере и несоблюдение внутреннего распорядка колонии.

"Макаров был точно выпущен 16 августа. Не посадили ли его опять, пока нет информации", — рассказала Бирюкова.

Видео с жестоким избиением Макарова в июле опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены.

Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.