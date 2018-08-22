Нижегородца будут судить за насилие над ребенком

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода обвиняется в сексуальном насилии над малолетним ребенком, совершенном 1 января, дело передано в суд, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, 1 января 2018 года 44-летний злоумышленник совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетнего сына своей знакомой. Потерпевший сообщил о произошедшем старшему брату, который обратился с заявлением в следственные органы.

"Обвиняемый вину признал, он заключен под стражу. Кроме того, следователи СК установили, что в 2007 году он уже был осужден за совершение аналогичного преступления в отношении малолетнего потерпевшего к 9 годам лишения свободы, освобожден по отбытию наказания в 2016 году. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Санкция данной статьи предусматривает наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.