Требование наказать избивших инвалида на Урале собрало 100 тысяч подписей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг — РИА Новости. Более 100 тысяч человек подписали петицию с требованием наказать подростков, которые обвиняются избиении до смерти молодого человека в городе Березовский Свердловской области, говорится в петиции на сайте Change.org.

Как сообщалось, убийство 20-летнего юноши в Березовском вызвало большой общественный резонанс. На портале Change.org местные жители опубликовали петицию с призывом "наказать убийц Дмитрия Рудакова", который, как отмечается, был инвалидом. По словам авторов петиции, над потерпевшим издевались из-за дефекта речи. В день ЧП компания из пяти подростков пригласила Рудакова выпить пива за гаражами, где заставила его раздеться, снять крестик и сложить все вещи в пакет. После этого подростки повалили инвалида на землю, стали на него плевать и мочиться, потом избили. Один из подростков прыгал на голове у юноши, отчего тот вскоре скончался. Все происходящее снимала на мобильный телефон 13-летняя девочка. Правоохранителям школьники заявили, что приняли Рудакова за наркомана, поэтому решили расправиться с ним.

"104 912 людей подписали", — отмечается в документе.

Ранее суд арестовал одного из четверых подростков, которые, по версии следствия, участвовали в избиении. Этот подросток ранее был судим и, как считает следствие, принимал наиболее активную роль в избиении. В среду следствие обратилось с ходатайством об аресте трех других подростков. В отношении одного из них, 16-летнего, суд отложил рассмотрение ходатайства на четверг. Ходатайства по двум другим подросткам суд пока рассматривает.

Десятого августа в районе гаражно-строительного кооператива недалеко от дома по улице Исакова в Березовском было найдено тело 20-летнего молодого человека с черепно-мозговой травмой. По данным свердловского СУСК, в причастности к преступлению обвиняются четверо подростков 14-16 лет. Им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Как отмечало следствие, в одной компании с ними находилась также и 13-летняя девочка, которую сейчас планируется поместить в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Уголовное дело взято под контроль в центральном аппарате СК России.