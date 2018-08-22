В Приамурье девочку, не вернувшуюся с прогулки, нашли мертвой

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 авг — РИА Новости. Пятилетняя девочка, которая 20 августа пропала в городе Свободном Амурской области, найдена в среду мертвой во дворе дома, где живет ее семья, рассказал РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК России по региону Алексей Лубинский.

Ранее СУ СК России по Амурской области сообщало, что девочка попросила у родителей разрешения погулять и пропала, следователи возбудили дело по статье "Убийство малолетнего".

"Поиски велись более двух суток, около 1,5 часов назад тело девочки нашли во дворе дома, где проживают ее родители и брат. В углу двора находились обломки металлических предметов, поэтому тела не было видно. Устанавливается причина смерти ребенка, будет сделано вскрытие и проведено гистологическое исследование", — сказал Лубинский.

Собеседник агентства добавил, что к поиску ребенка привлекали волонтеров, МЧС, военных, полицию, сотрудников администрации города.

"Будут установлены все обстоятельства произошедшего", — добавил он.