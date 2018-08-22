СК завел дело после нападения мужчины на двух полицейских в Клину

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Двадцатитрехлетний мужчина подозревается в применении насилия против сотрудников полиции в Клину, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

"Следственным отделом по городу Клин ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя", — говорится в сообщении. Уголовное дело заведено по статье "применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья".

Следствием предварительно установлено, что около 23 часов 21 августа 2018 года подозреваемый вел себя вызывающе и неадекватно на одной из улиц в городе Клину, в связи с чем, местными жителями был вызван наряд полиции. По приезде патрульной машины, мужчина набросился на сотрудников патрульно-постовой службы, поочередно нанося полицейским удары предметом похожим на нож.

Сообщается, что подозреваемый задержан, ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что в настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы.

"Расследование уголовного дела продолжается", — добавляется в сообщении.