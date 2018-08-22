Жителя Нижнего Новгорода осудили за сексуальную переписку с 11 девочками

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода осужден на 13,5 лет за сексуальную переписку с 11 девочками, проживающих на территории шести регионов страны, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.

Следствием и судом установлено, что с января по июль 2017 года в Нижнем Новгороде злоумышленник находил через одну из социальных сетей в интернете несовершеннолетних девочек: всего по уголовному делу установлено 11 жительниц Чувашской Республики, Нижегородской, Калужской и Московской областей, а также Пермского и Красноярского краев в возрасте от 10-ти до 15-ти лет, с которыми знакомился в виртуальном пространстве и вел переписку на сексуальные темы, пробуждающие у них к этому нездоровый интерес. Кроме того, он путем обещаний материальных благ, уговоров, а также шантажа и угроз требовал от некоторых из них присылать ему свои фотографии интимного характера, а также сам отправлял им материалы порнографического содержания.

О произошедшем узнали родители двух потерпевших из Чувашии и обратились в следственные органы СК РФ по Чувашской Республике. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Был установлен человек, который вел переписку с девочками, а также место его жительства в Нижнем Новгороде, где он был задержан. В ходе обыска в его квартире были изъяты сотовый телефон, а также системный блок компьютера, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

В ходе расследования уголовного дела были установлены и другие пострадавшие несовершеннолетние. Это вызывало необходимость в проведении следственных действий на территории шести субъектов Российской Федерации.

"Согласно заключению комплексной комиссионной сексолого-психиатрической судебной экспертизы, оснований для признания обвиняемого невменяемым не имеется. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1,5 года", — говорится в сообщении регионального СУСК.