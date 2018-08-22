Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при обрушении лесов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг — РИА Новости. Девочка-подросток, получившая тяжелые травмы в результате обрушения лесов с крыши арки Главного штаба в Санкт-Петербурге, находится в реанимации лечебного учреждения федерального подчинения, сообщил РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению.

По данным пресс-службы Западного военного округа, во вторник около 17.00 мск в результате сильного порыва ветра сорвало строительные леса на улицу Большая Морская с крыши здания Главного штаба. В результате падения обломков конструкции были госпитализированы три человека.

"Один из пострадавших, гражданин России, был еще вчера отпущен медиками домой в удовлетворительном состоянии. Гражданин Италии остается в стационаре в Невском районе города, он получил легкие травмы, сотрясение головного мозга не подтвердилось. Третий пострадавший, 15-летняя девочка, была вчера переведена из городской больницы Раухфуса в федеральное учреждение, ее состояние оценивается как тяжелое, она находится в реанимации", — сказал собеседник агентства.

По факту инцидента городское управление Следственного комитета инициировало доследственную проверку.