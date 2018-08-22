Стали известны подробности крупной кражи из дома на востоке Москвы

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Жительница Москвы, из квартиры которой на 10-м этаже украли деньги и драгоценности на 8,3 миллиона рублей, работает главным бухгалтером в Долгопрудненском конструкторском бюро автоматики, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в пресс-службе столичного управления МВД агентству сообщили, что женщина 1963 года сообщила в полицию о краже из её квартиры на улице Олений вал. Неизвестный через балконное окно проник в квартиру и украл из сейфа деньги, ювелирные изделия и личные документы заявительницы. Ущерб составил около 8,3 миллиона рублей.

"Заявительница работает главным бухгалтером в акционерном обществе "Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики", в настоящее время она опрошена полицейскими. Устанавливаются очевидцы произошедшего", — пояснил источник.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

АО "Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики" — единственное государственное предприятие в России, занимающееся разработкой и созданием дирижаблей, аэростатов, а также систем специального назначения.