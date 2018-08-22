В Самаре иномарка врезалась в остановку

На месте ДТП в Самаре, где автомобиль врезался в трамвайную остановку

На месте ДТП в Самаре, где автомобиль врезался в трамвайную остановку

САМАРА, 22 авг — РИА Новости. Четыре человека, в том числе пятилетний ребенок, пострадали в результате ДТП в Самаре, где иномарка врезалась в трамвайную остановку, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД по региону.

По информации пресс-службы, авария произошла 22 августа около 11.00 (10.00 мск) на пересечении улиц Ставропольской и 22-го Партсъезда в Промышленном районе Самары. По предварительным данным сотрудников полиции, девушка за рулем Chevrolet Aveo не справилась с управлением и выехала на трамвайную остановку, расположенную на середине дороги.

"В результате телесные повреждения получили четыре пешехода – две женщины, мужчина и девочка примерно пяти лет. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые оказали первую помощь пострадавшим и организовали беспрепятственное движение транспорта на указанном участке дороги, а также установили и опросили свидетелей произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.