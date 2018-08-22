СК начал проверку после крушения самолета в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 22 авг — РИА Новости. Следователи выехали на место крушения легкомоторного самолета "Аэропракт А-22" в Красноярском крае, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России Яна Стрижова.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что самолет разбился в 2,5 километрах северо-западнее села Вознесенка. Пилот погиб.

"По предварительным данным, потерпел крушение самолет "Аэропракт А-22", пилот погиб. По данному факту начата доследственная проверка. На место выехала следственно-оперативная группа", — сказала Стрижова.

Красноярская транспортная прокуратура также начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.