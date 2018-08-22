В Омской области братья спасли двух детей из горящего дома

НОВОСИБИРСК, 22 авг – РИА Новости. Два брата из села Юрьево Омской области, ставшие случайными свидетелями пожара в частном доме, спасли двух малолетних детей, которые оказались отрезаны огнем вместе с матерью, сообщает в среду ГУМЧС по региону.

В главке пояснили, что пожар в селе Юрьево Кормиловского муниципального района Омской области произошел еще 13 июня, однако о поступке двух братьев 11 и 12 лет стало известно только сейчас.

"Загорелась квартира в двухквартирном частном доме. В это время мимо проходили братья Денис и Андрей Любимовы. Ребята шли на остановку встречать маму, но остановились. Их внимание привлек треск. Дети обернулись и увидели клубы дыма, вырывающиеся из дома. Времени на раздумья не было", — говорится в сообщении.

Подойдя к горящему дому, мальчики увидели в окне женщину с ребенком на руках. Она не могла выйти через дверь, так как путь был отрезан огнем. Мальчики решили действовать: один из них выбил окно и достал из квартиры двухлетнюю девочку, а другой в это время вывел шестилетнего мальчика. Мама детей выбралась из охваченного пламенем дома сама.

"Первые пожарные подразделения прибыли к месту происшествия спустя шесть минут. Пламя уже охватило дом на всей площади. И лишь благодаря решительным действиям ребят никто не пострадал", — отметили в управлении.

Мама Дениса и Андрея рассказала пожарным, что гордится поступком своих сыновей, которые при оказании помощи малолетним детям пострадали сами — обожгли ноги.