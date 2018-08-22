Заболевшего исследователя Арктики эвакуировали вертолетом в Якутию

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Член экспедиции по исследованию Новосибирских островов в Северном Ледовитом океане, нуждавшийся в срочной медицинской помощи, по решению Сергея Шойгу эвакуирован военным вертолетом, сообщает в среду Минобороны России.

Это сотрудник Сибирского отделения Российской академии наук, который оказывает консультативную помощь в ходе изысканий. Экспедиция занимается изучением природы архипелага Новосибирские острова.

Накануне около четырех часов дня по Москве Минздрав попросил Минобороны помочь со срочной эвакуацией ученого с острова Котельный в город Тикси (Якутия). Министр обороны дал добро. Через четыре часа Ми-8 ВКС РФ с двумя медиками вылетел из Тикси на Котельный.

"Больной был помещен на борт вертолета, после чего экипаж выполнил обратный рейс и доставил его в Тикси для госпитализации в местное медицинское учреждение", — отмечается в релизе.

Полет проходил в сложных метеоусловиях при порывах ветра до 15 метров в секунду. По информации от сопровождавших медиков, угрозы жизни заболевшему члену экспедиции нет.