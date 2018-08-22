Фигуранту дела об избиении инвалида на Урале продлили срок задержания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг — РИА Новости, Ольга Ерачина. Березовский городской суд Свердловской области в среду отложил рассмотрение ходатайства об аресте 16-летнего подростка, который обвиняется в том, что вместе с тремя товарищами избил до смерти молодого человека, сообщила РИА Новости представитель суда.

"Рассмотрение ходатайства отложено на завтра на 9.00 местного времени (7.00 мск). Продлен срок задержания на 72 часа. Заявлено ходатайство защиты о предоставлении дополнительных характеризующих материалов", — сказала собеседница агентства.

Ранее суд арестовал одного из четверых подростков, которые, по версии следствия, участвовали в избиении. Этот подросток ранее был судим и, как считает следствие, принимал наиболее активную роль в избиении. В среду следствие обратилось с ходатайством об аресте трех других подростков.

Десятого августа в районе гаражно-строительного кооператива недалеко от дома по улице Исакова в Березовском было найдено тело 20-летнего молодого человека с черепно-мозговой травмой. По данным свердловского СУСК, в причастности к преступлению обвиняются четверо подростков 14-16 лет. Им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). В одной компании с ними находилась также и 13-летняя девочка, отмечало следствие, которую сейчас планируется поместить в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Уголовное дело взято под контроль в центральном аппарате СК России.

Убийство 20-летнего юноши в Березовском вызвало большой общественный резонанс. На портале Change.org местные жители опубликовали петицию с призывом наказать убийц Дмитрия Рудакова, который, как отмечается, был инвалидом. По словам авторов петиции, над потерпевшим издевались из-за дефекта речи. В день ЧП компания из пяти подростков пригласила Рудакова выпить пива за гаражами, где заставила его раздеться, снять крестик и сложить все вещи в пакет. После этого подростки повалили инвалида на землю, стали на него плевать и мочиться, потом избили. Один из подростков прыгал на голове у юноши, отчего тот вскоре скончался. Все происходящее снимала на мобильный телефон 13-летняя девочка. Правоохранителям школьники заявили, что приняли Рудакова за наркомана, поэтому решили расправиться с ним.