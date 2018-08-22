На Сахалине госпитализировали младенца с ножевыми ранениями

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 авг – РИА Новости. Одиннадцатимесячную девочку с ножевыми ранениями госпитализировали в среду на Сахалине, кто и зачем бил ребенка ножом, выясняется, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Ольга Чебыкина.

"Жительницу Охи (север Сахалина) в возрасте 11 месяцев доставила в местную ЦРБ бригада скорой помощи из дома. Ребенок находится в реанимационном отделении больницы", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, информация о госпитализации девочки поступила в половину восьмого утра. Идет доследственная проверка, в ходе которой решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уточняет издание Sakhalin.info со ссылкой на местного жителя, ребенка поранил пятилетний старший брат.