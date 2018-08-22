Суд в Кемерово продлил арест экс-главе компании-владельца "Зимней вишни"

Генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова во время заседания в Заводском районном суде в Кемерове, где рассматривается дело о пожаре в ТЦ. Архивное фото

Генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова во время заседания в Заводском районном суде в Кемерове, где рассматривается дело о пожаре в ТЦ. Архивное фото

НОВОСИБИРСК, 22 авг — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в среду продлил на три месяца арест бывшего гендиректора компании-владельца основной части здания сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия в отношении Богдановой", — сообщил собеседник агентства. Таким образом, срок ареста экс-гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" Богдановой продлен на три месяца – до 24 ноября.

В минувший понедельник суд также до 24 ноября продлил срок содержания под стражей технического директора "Кемеровского кондитерского комбината" Георгия Соболева, а во вторник — охранника сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Сергея Антюшина.

Планируется, что в среду суд также рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей управляющей ТРЦ "Зимняя вишня" Надежды Судденок, отвечавшего за обслуживание противопожарной сигнализации сотрудника компании "Системный интегратор" Александра Никитина и главы этой компании Игоря Полозиненко. Аналогичное ходатайство СК в отношении экс-начальника инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой будет рассмотрено в четверг.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 11 человек, среди которых собственники и управляющие зданием, охранник, руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.