Суд в Кемерово продлил арест экс-главе компании-владельца "Зимней вишни"

НОВОСИБИРСК, 22 авг — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в среду продлил на три месяца арест бывшего гендиректора компании-владельца основной части здания сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой, сообщил РИА Новости представитель суда.
В минувший понедельник суд также до 24 ноября продлил срок содержания под стражей технического директора "Кемеровского кондитерского комбината" Георгия Соболева, а во вторник — охранника сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Сергея Антюшина.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 11 человек, среди которых собственники и управляющие зданием, охранник, руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.