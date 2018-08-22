В Москве ограбили квартиру через балкон на десятом этаже

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Деньги и ювелирные украшения на 8,3 миллиона рублей вынесли из квартиры главного бухгалтера акционерного общества через балкон на 10-м этаже дома в Сокольниках в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В полицию поступило сообщение от женщины 1963 года о краже из её квартиры на 10-м этаже на улице Олений вал. Неизвестный через балконное окно проник в квартиру и совершил кражу принадлежащих ей денежных средств и ювелирных изделий. Ущерб составил около 8,3 миллиона рублей", — пояснили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Пострадавшая является главным бухгалтером акционерного общества. Название компании в полиции не уточнили.