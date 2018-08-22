В Карелии восстановили нарушенное штормовым ветром электроснабжение

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 авг — РИА Новости. Аварийные бригады восстановили энергоснабжение в двух районах Карелии, обесточенных после аварии, сообщает в среду филиал МРСК Северо-Запада "Карелэнерго".

Во вторник из-за аварии на сетях более 20,5 тысячи человек в 72 населенных пунктах двух районов Карелии остались без электричества.

"Бригады филиала ввели в работу линию электропередачи в Пудожском районе. Работы на юге республики не прекращались в течение всей ночи. Энергетики устраняли нарушения в работе воздушных ЛЭП после штормового ветра, бушевавшего вчера на территории региона", — говорится в сообщении.

В работах были задействованы более 100 сотрудников филиала и 29 единиц спецтехники.