В Иркутской области дожди потушили большую часть лесных пожаров

ИРКУТСК, 22 авг — РИА Новости. Большинство пожаров на севере Иркутской области потушили дожди, действующими остаются семь очагов, сообщает пресс-служба областного правительства.

На севере региона в зоне космомониторинга из почти 140 тысяч гектаров, охваченных ранее пожарами, очаги сохранились на площади менее 30 тысяч гектаров.

"Двадцать второго августа в результате выпавших осадков в список ликвидированных пожаров региональная диспетчерская служба Иркутской области занесла 19 очагов общей площадью 108 008 гектаров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на утро среды действующими остались семь природных пожаров, которые угрозы населенным пунктам и объектам экономики не несут.

На землях лесного комплекса за минувшие сутки было обнаружено и ликвидировано четыре пожара на площади около 20 гектаров.