Следователи работают в аэропорту Уфы, где сел загоревшийся самолет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Следственно-оперативная группа работает в аэропорту Уфы, где утром совершил аварийную посадку самолет Ту-204 авиакомпании "Ред Вингс", сообщили РИА Новости в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.

Самолет Ту-204 авиакомпании "Ред Вингс", выполнявший рейс 808 Уфа — Сочи, в среду в 5.06 по местному времени (3.06 мск) совершил аварийную посадку в аэропорту "Уфа" из-за возгорания левого двигателя. Пострадавших нет.

"Авиационный инцидент произошел в аэропорту Уфы в три часа утра по московскому времени при взлете самолета с двумя сотнями пассажиров на борту. Самолет с загоревшимся левым двигателем сразу же посадили в аэропорту, всех пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа и представитель Росавиации. Устанавливаются причины произошедшего, по результатам проверки будет принято решение", — рассказали в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.

Пассажиров рейса Уфа — Сочи отправят в пункт назначения резервным судном компании "Ред Вингс" в 10.55 (8.55 мск). Однако, по данным Приволжской транспортной прокуратуры, часть пассажиров отказались продолжать полет.