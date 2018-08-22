Ливни привели к подтоплению понтонного моста в Мирнинском районе Якутии

ЯКУТСК, 22 авг — РИА Новости. Ливневые дожди привели к подтоплению понтонного моста в Мирнинском районе Якутии, сообщает МЧС России в регионе.

По информации службы спасателей, на стационарных постах организовано предупреждение и информирование водителей о временном ограничении движения для всех видов транспорта, сотрудниками инспекции маломерных судов организована переправа людей на плавсредствах. Администрацией Мирнинского района выставлены информационные предупреждающие аншлаги, указывающие о временном ограничении движения через понтонную переправу.

"В результате прошедших дождевых осадков произошло повышение уровня воды на реке Малая Ботуобуя Мирнинского района и частичное подтопление понтонного моста. В превентивных целях движение по мосту было временно ограничено", — сообщает МЧС.

В настоящее время в Якутии ведется постоянное оповещения населения об обстановке на трассе "Вилюй". В придорожных кафе проводится информирование водителей о сложившейся ситуации на переправе и воздержании поездок на данном участке автодороги. Администрацией Мирнинского района организован подвоз горячего питания. Также на переправе организовано дежурство районных спасателей.

"Социального напряжения нет. Жизнедеятельность населения не нарушена. В случае необходимости, со всеми населенными пунктами имеется воздушное сообщение, в городе Мирный имеется аэропорт для всех видов самолетной и вертолетной техники", — оценили обстановку спасатели.