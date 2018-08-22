Белухи могли заставить рыбу в море Лаптевых массово выбрасываться на берег

ЯКУТСК, 22 авг – РИА Новости. Причиной массового выбрасывания рыбы на берег моря Лаптевых могли стать белухи, которые во время охоты ультразвуковыми сигналами часто парализуют рыбу, сообщает пресс-служба минэкологии Якутии.

Жители Булунского района Якутии ранее сообщили в региональный комитет по Арктике о загрязнении моря Лаптевых и мертвых рыбах на берегу. Специалисты ведомства начали проверку.

Минэкологии региона также проверяет информацию об обнаружении на берегу мертвых рыб. В селе Найба будет проведен отбор проб воды с берега моря Лаптевых, непосредственно на месте, где были обнаружены мертвые рыбы. Главе села рекомендовано направить обнаруженных рыб в ветеринарную станцию для установления причин гибели.

В свою очередь руководитель булунской инспекции охраны природы Иннокентий Стручков предложил собрать у местных жителей информацию о прохождении через побережье Найбы белух.

"При охоте на рыбу белуха обычно излучает ультразвук. Тем самым парализует и вызывает панику у рыб. В местах охоты белух нередки случаи выбрасывания рыбы на побережье и в проезжающие лодки", — цитирует Стручкова пресс-служба.