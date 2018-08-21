Суд оставил под стражей обвиняемых в экстремизме крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для шести крымчан, обвиняемых в причастности к международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Ранее суд установил личности подсудимых. Все они проживали в Ялте, большинство из них, помимо гражданства РФ, также имеют паспорта граждан Украины. По версии следствия, подсудимые Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Вадим Сирук, Рефат Алимов, Арсен Джеппаров и Эмир-Усеин Куку являлись участниками террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*. Кроме того, все подсудимые также обвиняются в приготовлении к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору. Дело было передано в суд прокуратурой республики Крым.

"Продлить срок содержания под стражей обвиняемым на три месяца, то есть до 28 ноября 2018 года", — говорится в сообщении.

Срок содержания подсудимых под стражей заканчивался 28 августа. Кроме того, суд решил вернуть уголовное дело в полном объеме обратно в прокуратору Крыма для квалификации действий одного из подсудимых как более тяжкого преступления.

Суд счел, что находясь на свободе, они могут продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от правосудия, либо иным путем воспрепятствовать производству по делу.

"Об обоснованности данного вывода свидетельствуют показания в судебном заседании свидетеля под псевдонимом "Ибрагимов", указавшего, что лица, близкие к подсудимым, высказывали угрозы в отношении свидетелей в случае дачи ими в суде уличающих их показаний", — говорится в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенные в России

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