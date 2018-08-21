Суд оставил под стражей обвиняемых в экстремизме крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для шести крымчан, обвиняемых в причастности к международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщает пресс-служба судебной инстанции.
"Продлить срок содержания под стражей обвиняемым на три месяца, то есть до 28 ноября 2018 года", — говорится в сообщении.
Срок содержания подсудимых под стражей заканчивался 28 августа. Кроме того, суд решил вернуть уголовное дело в полном объеме обратно в прокуратору Крыма для квалификации действий одного из подсудимых как более тяжкого преступления.
"Об обоснованности данного вывода свидетельствуют показания в судебном заседании свидетеля под псевдонимом "Ибрагимов", указавшего, что лица, близкие к подсудимым, высказывали угрозы в отношении свидетелей в случае дачи ими в суде уличающих их показаний", — говорится в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенные в России
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