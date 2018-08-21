В Карелии свыше 70 населенных пунктов остались без света

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг — РИА Новости. Более 70 населенных пунктов в двух районах Карелии остались без электричества из-за аварийного отключения линии электропередачи (ЛЭП) в Вологодской области, сообщает ГУ МЧС по республике.

"Двадцать первого августа в 16.55 мск произошло отключение электроэнергии в Пудожском районе (71 населенный пункт) и Медвежьегорском районе (один населенный пункт) по причине аварийного отключения линии электропередач в Вологодской области", — говорится в сообщении.

Как уточняет МЧС, сейчас аварийные бригады устраняют последствия энергоаварии.