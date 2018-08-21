Адвокат назвал дату возобновления суда по делу Захарченко-старшего

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник назначил следующее заседание по делу отца полковника Дмитрия Захарченко о растрате денег банка "Московское ипотечное агентство" (КБ "МИА") на 7 сентября, по просьбе обвинения свидетельские показания дадут действующий и бывший столичные чиновники, сообщил РИА Новости адвокат Вячеслав Леонтьев, представляющий интересы одного из фигурантов дела.
"Поскольку суд переезжает, то следующее заседание назначено на 7 сентября. На эту дату был вызван для допроса в качестве свидетеля замруководителя департамента горимущества Москвы Березин Андрей Юрьевич, он раньше входил в совет директоров МИА-банка", — сказал адвокат. Он пояснил, что указанный свидетель может рассказать о том, как происходят в банке назначения и кто принимает решения.
По словам Леонтьева, на 7 сентября повторно вызван и другой свидетель — бывший замруководителя указанного департамента Глеб Бондаренко, который, по его словам, "был вызван на сегодня, но не явился". Глеб Бондаренко в свое время был председателем совета директоров МИА-банка.
Из оглашенного ранее обвинения следует, что неустановленные лица создали преступную группу с целью растраты денег банка в своих интересах, в которую вовлекли Захарченко и Корьевкина, а после увольнения последнего из МИА в преступную группу был вовлечен новый председатель банка — Сергей Гриб.
По данным гособвинения, Захарченко-старший получал ежемесячно зарплату 30 тысяч и премию 120 тысяч рублей. Первую зарплату — до оформления зарплатной карты — он получил наличными в кассе банка в размере 15 тысяч рублей.
Корьевкин и Захарченко-старший содержались под стражей, но позднее были переведены под домашний арест. Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск, его дело выделено в отдельное производство.