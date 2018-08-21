Адвокат назвал дату возобновления суда по делу Захарченко-старшего

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник назначил следующее заседание по делу отца полковника Дмитрия Захарченко о растрате денег банка "Московское ипотечное агентство" (КБ "МИА") на 7 сентября, по просьбе обвинения свидетельские показания дадут действующий и бывший столичные чиновники, сообщил РИА Новости адвокат Вячеслав Леонтьев, представляющий интересы одного из фигурантов дела.

Город Москва — 100-процентный акционер КБ "МИА".

"Поскольку суд переезжает, то следующее заседание назначено на 7 сентября. На эту дату был вызван для допроса в качестве свидетеля замруководителя департамента горимущества Москвы Березин Андрей Юрьевич, он раньше входил в совет директоров МИА-банка", — сказал адвокат. Он пояснил, что указанный свидетель может рассказать о том, как происходят в банке назначения и кто принимает решения.

По словам Леонтьева, на 7 сентября повторно вызван и другой свидетель — бывший замруководителя указанного департамента Глеб Бондаренко, который, по его словам, "был вызван на сегодня, но не явился". Глеб Бондаренко в свое время был председателем совета директоров МИА-банка.

По версии следствия, Захарченко-старший, будучи фиктивно трудоустроен в банк, получил в виде зарплаты 4 миллиона рублей. В качестве соучастников по делу проходят два бывших председателя правления МИА-банка — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, при которых в кредитном учреждении работал Захарченко-старший. СК предъявил Захарченко и Корьевкину обвинение в окончательной редакции по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Захарченко нанесенный ущерб возместил.

Из оглашенного ранее обвинения следует, что неустановленные лица создали преступную группу с целью растраты денег банка в своих интересах, в которую вовлекли Захарченко и Корьевкина, а после увольнения последнего из МИА в преступную группу был вовлечен новый председатель банка — Сергей Гриб.

Однако адвокат Леонтьев с формулировками обвинения категорически не согласен. "Невозможно существование организованной преступной группы между незнакомыми ранее людьми. Все трое друг с другом не знакомы и не общались", — уверяет Леонтьев, утверждая, что и следствие данный факт подтверждает, но интерпретирует по-своему. По версии обвинения, "это значит, что это высокоорганизованная структурированная преступная группа", говорит адвокат.

По данным гособвинения, Захарченко-старший получал ежемесячно зарплату 30 тысяч и премию 120 тысяч рублей. Первую зарплату — до оформления зарплатной карты — он получил наличными в кассе банка в размере 15 тысяч рублей.

Корьевкин и Захарченко-старший содержались под стражей, но позднее были переведены под домашний арест. Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск, его дело выделено в отдельное производство.