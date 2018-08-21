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Происшествия

Генерал Курносенко в допросе по делу Захарченко рассказал о Дрыманове

Сюжет:
Дело полковника Захарченко (287)
(обновлено: 18:05 21.08.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБывший заместитель начальника управления Т МВД России Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. Архивное фотоБывший заместитель начальника управления Т МВД России Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Виктор Драгунский. Руководитель антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Андрей Курносенко ответил на вопросы следователя по делу полковника Дмитрия Захарченко и рассказал о телефонном звонке начальника ГСУ СК Москвы Александра Дрыманова, следует протокола, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

Дмитрий Захарченко в суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Как следует из документа, генерал-майор Курносенко был допрошен в собственном служебном кабинете, расположенном в здании ГУЭБиПК на Новорязанской улице в Москве.

Главой антикоррупционного главка МВД Курносенко был назначен в конце декабря 2015 года. В деле полковника Захарченко он является свидетелем по эпизоду о воспрепятствовании предварительному расследованию хищения неустановленными лицами из числа руководства АО "Электрозавод" 2 миллиардов рублей при строительстве электроподстанции в Москве. Тогда, по версии следствия, полковник Захарченко предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящем у нее обыске. Подробно об этом деле РИА Новости писало в феврале прошлого года.

"Четырнадцатого января 2016 года, когда я находился на рабочем месте, мне по спецсвязи позвонил руководитель ГСУ СК Москвы Дрыманов, который, поздоровавшись со мной, сказал, что в его подразделении возбуждено уголовное дело по ОАО "Электрозавод", что сопровождение по этому уголовному делу осуществляют мои подчиненные, и что они обещали предоставить в распоряжение следователя какие-то адреса лиц, которые необходимы для дальнейшей работы по уголовному делу… Я уточнил у Дрыманова, какое именно подразделение осуществляет оперативное сопровождение по уголовному делу — выяснилось, что Управление "Т". Сказал, что сейчас все решим", — рассказал генерал Курносенко в ходе допроса.

Дмитрий Захарченко в суде. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Также из допроса следует, что на следующий день после звонка генерала Дрыманова по делу "Электрозавода" было "запланировано большое количество обысков", но подчиненные Курносенко ему об "не докладывали", а сам он "интереса конкретно к этому уголовному делу не проявлял", поскольку ему "хватало более важной работы".

Курносенко также пояснил, что оперативное сопровождение указанного дела было в компетенции и.о. его заместителя и начальника Управления "Т" Александра Тищенко.

Относительно полковника Захарченко, ставшего и.о. главы Управления "Т", Курносенко рассказал следствию, что знал о нем с момента своего назначения в главк, видел его на совещаниях. "Помимо совещаний, были случаи, когда Захарченко докладывал мне ту или иную служебную информацию", — рассказал генерал следователю СК.

По словам генерала, Захарченко был "очень эрудирован", а компрометирующей информации о нем ему, как начальнику ГУЭБиПК, "официально не поступало".

Дмитрий Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"По работе я могу охарактеризовать Захарченко как очень грамотного и компетентного сотрудника, он всегда владел оперативной обстановкой на уровне своего управления, всегда мог доложить необходимую информацию, никогда не забывал о поручениях, поступающих от руководства… О вредных привычках Захарченко мне не известно, он совершенно точно не курил, не употреблял алкоголь. Каких-то признаков роскошной жизни, которую бы вел Захарченко, я никогда не наблюдал, у него не было каких-то дорогих аксессуаров или одежды, а равно и дорогих машин", — рассказал Курносенко.

По данным источников РИА Новости, Захарченко передвигался на принадлежащем третьему лицу джипе Honda Acura с госномером 001.

Генерал-майор Андрей Курносенко смог сохранить свой пост после скандала с обнаружением в квартире сестры Захарченко склада наличных в разной валюте на 8,5 миллиарда рублей. А вот его заместитель и непосредственный начальник Захарченко полковник Тищенко был уволен со службы. Кроме того, руководство МВД приняло решение о полном расформировании Управления "Т".

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