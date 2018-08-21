Москалькова попросит дать госзащиту адвокату по делу о пытках в колонии

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует обратиться к руководству Следственного комитета (СК) РФ с просьбой дать государственную защиту адвокату Ирине Бирюковой, покинувшей Россию из-за угроз после публикации видео об избиении заключенного в ярославской колонии.

Ранее фонд "Общественный вердикт", где работает Бирюкова, объявил, что из-за угроз, которые начали поступать ей после публикации скандального видео, адвокат уехала из России. Следственный комитет начал проверять информацию об угрозах в ее адрес.

"Я со своей стороны намерена самые решительные меры предпринять, включая обращение к руководству Следственного комитета о предоставлении ей государственной защиты", — сказала Москалькова журналистам.

Она отметила, что было бы хорошо, если бы Бирюкова предоставила материалы, подтверждающие угрозы в ее адрес.

Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова в июле опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.

На данный момент по делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлены обвинения.