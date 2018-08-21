Подсудимый по делу о трагедии на Сямозере не ответил на вопросы обвинения

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 авг – РИА Новости. Инструктор карельского лагеря на Сямозере, где погибли 14 детей, отказался отвечать на вопросы гособвинителей на допросе в суде, сообщил во вторник РИА Новости адвокат Михаил Шогин.

Трагедия на Сямозере в Карелии произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей. Лагерь "Парк-отель "Сямозеро" был закрыт.

"Сегодня в суде допросили (Валерия) Круподерщикова. Он ответил на вопросы адвокатов, но отказался отвечать на вопросы прокуроров. Аргументировал тем, что гособвинители хотят его запутать", — сказал Шогин, представляющий интересы руководителя карельского Роспотребнадзора Людмилы Котович, которая обвиняется в халатности.

По словам Шогина, Круподерщиков не признает вины. При этом подсудимый подтвердил, что в одном из перевернувшихся каноэ отсутствовала пробка в гермоотсеке, а спасательные жилеты детей были большего размера, чем требовалось.

В среду суд планирует начать допрос начальника лагеря Вадима Виноградова.

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в апреле 2018 года. Следствие предъявило обвинения по части 3 статьи 238 и статье 125 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оставление в опасности") директору ООО "Парк-Отель "Сямозеро" Елене Решетовой, ее заместителю, начальнику лагеря Вадиму Виноградову, инструкторам Павлу Ильину и Валерию Круподерщикову. Врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович и экс-глава данного ведомства Анатолий Коваленко обвиняются по части 3 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц").