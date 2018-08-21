В Саратовской области осудили экс-чиновника за аферу с выкупом земли

САРАТОВ, 21 авг — РИА Новости. Энгельсский районный суд Саратовской области приговорил бывшего председателя комитета по земельным ресурсам района к 4,5 года лишения свободы по обвинению в афере, связанной с выкупом у муниципалитета земельного участка стоимостью 1,3 миллиона рублей всего за 12 тысяч рублей, сообщила областная прокуратура.

Суд установил, что с декабря 2013 по май 2014 года подсудимый решил якобы помочь своему знакомому с оформлением земельного участка площадью 775 квадратных метров, который сначала по итогам аукциона был передан в аренду, хотя арендатор не планировал строить там жилой дом.

Затем, по данным прокуратуры, экс-чиновник подготовил фиктивные документы о якобы построенном на участке нежилом здании, а после обманом через доверенное лицо — своего знакомого — передал документы о регистрации своего права собственности на землю, которая в итоге выбыла из собственности района.

"На основании указанных фиктивных документов земельный участок был предоставлен в собственность в нарушение установленной законодательством процедуры без торгов по заниженной цене – вместо кадастровой стоимости в 1,3 миллиона рублей за 12 тысяч рублей, которые были оплачены председателем комитета. Таким образом…, злоумышленник приобрел право на чужое имущество путем обмана", — говорится в сообщении.

Суд признал экс-чиновника виновным по статье "мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". "Суд, учитывая мнение гособвинителя, назначил жителю Саратова наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима", — отметили в прокуратуре.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.