В Саратовской области осудили экс-чиновника за аферу с выкупом земли

САРАТОВ, 21 авг — РИА Новости. Энгельсский районный суд Саратовской области приговорил бывшего председателя комитета по земельным ресурсам района к 4,5 года лишения свободы по обвинению в афере, связанной с выкупом у муниципалитета земельного участка стоимостью 1,3 миллиона рублей всего за 12 тысяч рублей, сообщила областная прокуратура.
Затем, по данным прокуратуры, экс-чиновник подготовил фиктивные документы о якобы построенном на участке нежилом здании, а после обманом через доверенное лицо — своего знакомого — передал документы о регистрации своего права собственности на землю, которая в итоге выбыла из собственности района.
Суд признал экс-чиновника виновным по статье "мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". "Суд, учитывая мнение гособвинителя, назначил жителю Саратова наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима", — отметили в прокуратуре.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.