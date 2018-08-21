В Саратовской области мужчина изнасиловал знакомую по пути домой и уснул

САРАТОВ, 21 авг — РИА Новости. Житель Саратовской области арестован по обвинению в изнасиловании знакомой, которую после празднования дня рождения он решил проводить домой, сообщает областное СУСК.
"Затем злоумышленник, продолжая угрожать расправой, потребовал от девушки проследовать в расположенный поблизости заброшенный дом, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего уснул. Воспользовавшись сложившейся ситуацией, потерпевшая покинула указанное домовладение и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.
Фигурант дела обвиняется по статьям "изнасилование, сопряженное с угрозой убийством" и "насильственные действия сексуального характера, сопряженные с угрозой убийством". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.