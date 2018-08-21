Из Венгрии экстрадировали подозреваемого в ограблении на 18 млн рублей

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Гражданин России, подозреваемый в краже у московского ювелира изделий на сумму более 18 миллионов рублей и убийстве его матери, экстрадирован в Россию из Венгрии, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в июне 2015 года в Москве Борис Постолаки с сообщниками проник в квартиру ювелира, где в это время находилась его мать. Злоумышленники связали ее и поместили в рот кляп, в результате чего женщина задохнулась. После они похитили деньги и ювелирные изделия на общую сумму более 18 миллионов рублей.

Постолаки скрылся от уголовного преследования и покинул РФ в апреле 2017 года и был объявлен в международный розыск. В июле 2017 года подозреваемый был задержан в Венгрии. В августе 2017 года Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче в Россию. В августе 2018 года удалось добиться решения о его выдаче, сообщили в ведомстве.

"Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро интерпола Борис Постолаки экстрадирован в Россию", — говорится в сообщении.