ФСБ перекрыла канал поставок контрафактного спирта в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Силовики перекрыли канал поставок контрафактного спирта в Крым, который везли в фуре под видом стройматериалов, сообщает крымское управление ФСБ РФ.

Ранее силовики перекрыли канал поставок контрафактного спирта из Северного Кавказа для изготовления на территории полуострова суррогатного алкоголя. В Джанкое был задержан грузовик с партией 30 тонн спирта стоимостью 1,5 миллиона рублей.

"Правоохранители задержали очередную фуру, в которой под видом строительных материалов незаконно перевозили крупную партию спиртосодержащей продукции общим весом свыше 25 тонн. Общая стоимость спирта составляет более миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, силовики также обнаружили подпольный цех по производству нелегальной алкогольной продукции.

"Изъята партия алкоголя одной из популярных марок с поддельными марками акцизного сбора", — говорится в сообщении.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенное группой лиц. Санкция статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

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