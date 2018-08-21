Жительницу Самары сняли с рейса в Петербурге за пьяный дебош

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Жительницу Самары сняли с рейса в Петербурге за агрессивное поведение на борту, возбуждено дело об административном правонарушении, приводятся слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк на сайте ведомства.
Сообщается, что сотрудники транспортной полиции в аэропорту Пулково получили данные, что на борту самолета Санкт-Петербург – Самара находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения. По имеющейся информации, перед взлетом девушка стала вести себя агрессивно, нецензурно выражалась, отвечала грубостью на замечания экипажа и не выполняла их требования, мешала другим пассажирам.
Полицейские доставили правонарушительницу в линейный отдел МВД России. От прохождения медицинского освидетельствования девушка отказалась.