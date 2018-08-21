Жительницу Самары сняли с рейса в Петербурге за пьяный дебош

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Жительницу Самары сняли с рейса в Петербурге за агрессивное поведение на борту, возбуждено дело об административном правонарушении, приводятся слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк на сайте ведомства.

"Возбуждено производство по делу об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ в отношении 25-летней жительницы Самары, доставленной в дежурную часть с борта воздушного судна", — сказала она.

Сообщается, что сотрудники транспортной полиции в аэропорту Пулково получили данные, что на борту самолета Санкт-Петербург – Самара находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения. По имеющейся информации, перед взлетом девушка стала вести себя агрессивно, нецензурно выражалась, отвечала грубостью на замечания экипажа и не выполняла их требования, мешала другим пассажирам.

Полицейские доставили правонарушительницу в линейный отдел МВД России. От прохождения медицинского освидетельствования девушка отказалась.