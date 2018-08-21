Источник: замглавы УФНС по Москве проходит свидетелем по делу Захарченко

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости, Виктор Драгунский. Заместителя руководителя управления налоговой службы (УФНС) по Москве Ивана Шульгу допросили на стадии предварительного следствия по делу полковника Дмитрия Захарченко, и сейчас он значится в списке свидетелей обвинения, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Речь идет об эпизоде с вымогательством Захарченко и его сообщником взятки в 800 тысяч долларов у ресторатора Меди Дусса.

"Руководство УФНС по Москве допрашивалось по тому, кто и как принимал решения по проверкам. Их допрашивали в прошлом году по событиям 2014 года", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, в списке свидетелей обвинения есть заместитель руководителя столичного управления налоговой Иван Шульга, который непосредственно курировал проверки организаций (именно этот пункт, по информации собеседника, интересовал следствие).

Сам Шульга пояснил РИА Новости, что "так давно это было" и он не помнит всех обстоятельств, интересовавших следствие. Если гособвинитель по делу Захарченко решит вызвать его в суд, то он готов прийти, сказал чиновник.

Всего полковнику Захарченко вменяется три эпизода – две взятки и воспрепятствование расследованию. Шульга значится в списке свидетелей по эпизоду о вымогательстве взятки у владельца сети рыбных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусса.

По версии следствия, Захарченко и полковник ФСБ Дмитрий Сенин сговорились, чтобы получить от ресторатора 800 тысяч долларов, для чего "организовали налоговые проверки компании" Дусса и проверку ввозимых им в России морепродуктов силами Роспотребнадзора.

Сенин бежал от следствия и заочно обвиняется в дезертирстве. Дело Захарченко слушается по существу судьей Пресненского суда Москвы Еленой Абрамовой. На следующем заседании, которое состоится 23 августа, планируется допрос свидетелей, но кого именно допросят в четверг, пока не разглашается.