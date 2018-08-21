В Ингушетии один человек погиб и трое пострадали в ДТП

НАЛЬЧИК, 21 авг – РИА Новости. Один человек погиб, еще трое, в том числе двое малолетних детей, пострадали в результате ДТП с участием пьяного водителя без прав в Малгобекском районе Ингушетии, сообщает региональное МВД.

"Около 8.20 мск во вторник в селении Сагопши Малгобекского района 29-летний житель города Малгобек, управляя автомашиной "ВАЗ-2115", совершил наезд на 32-летнюю местную жительницу, находившуюся у обочины проезжей части", — говорится в сообщении.

По данным МВД, в результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Пассажиры автомобиля — 30-летняя супруга водителя и его дети в возрасте 5 и 3 лет получили различные телесные повреждения и были госпитализированы в Малгобекскую центральную районную больницу.

"По предварительной информации, водитель значительно превысил установленный скоростной режим. Кроме того, медицинским исследованием доказано, что в момент совершения наезда мужчина был не трезв. При проверке по базе данных также установлено, что водительские права ему не выдавались", — отмечает министерство.

По данному факту проводится расследование.