В Нижнем Новгороде задержали мужчину, требовавшего у врача деньги на взятку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг — РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в покушении на мошенничество в размере 1,5 миллиона рублей, которые он требовал у потерпевшей якобы на взятку полиции, задержали в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, летом 2018 года подозреваемый неоднократно требовал у потерпевшей 1,5 миллиона рублей под предлогом передачи денег сотрудникам полиции из числа руководства ГУ МВД России по Нижегородской области за непривлечение ее к уголовной ответственности.

"16 августа потерпевшая, принимая участие в оперативном эксперименте, передала подозреваемому 1 миллион 100 тысяч рублей, после чего тот был задержан следователями СК. Оперативный эксперимент проводился при участии сотрудников УФСБ РФ по региону. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

В ведомстве подчеркнули, что мужчина не имеет никакого отношения к правоохранительным органам, а потерпевшую, которая работает врачом, он запугивал якобы имеющимися у него сведениями о совершенных ею коррупционных действиях. Расследование по уголовному делу продолжается.